Voor de feestdagen reist de familie Meiland af naar Straatsburg. Het is al langer een droom van Martien om daar de kerstmarkt, die overigens de oudste is van Frankrijk, te gaan bezoeken. Maar de reis en hun avontuur verloopt niet zonder slag of stoot. Zo rijden de Meilandjes zich vast met hun auto en gaat een tripje naar Zwitserland niet door.