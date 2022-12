Yaya Touré hoopt dat de media voorzichtig omspringen met Bellingham: “In het verleden al een gelijkaardig voorbeeld gehad”

Jude Bellingham is grof wild. De nog altijd maar 19-jarige polyvalente middenvelder bewijst bij de Engelse nationale ploeg dat hij van vele markten thuis is. Lof en zijn naam worden dan ook makkelijk in een zin gebruikt, al hoopt een voormalig speler van SK Beveren dat de media hem niet te veel de hemel gaan inprijzen.

Yaya Touré, begin jaren ‘2000 actief bij SK Beveren, ziet net zoals alle voetbalfanatici en wereldwijde media dat Bellingham een grote toekomst tegemoet gaat. Zo was de middenvelder van Borussia Dortmund in de achtste finale van Engeland tegen Senegal andermaal van levensbelang in de overwinning en bijhorende kwalificatie van de Three Lions voor de kwartfinale van het WK. Touré steekt zijn lofzang voor Bellingham ook niet onder stoelen of banken, maar al die eer voor hem vindt de Kameroener ook gevaarlijk.

“Ik hoop ergens dat de media voorzichtig met hem zullen zijn”, vertelt Touré bij The Athletic. “Met Dele Alli hebben we in het verleden al een voorbeeld gezien van een speler die moeilijkheden had om zowel bij zijn club als bij de nationale ploeg zijn door de media bepaalde statuut als leider waar te maken. Daarom is het des te belangrijker dat iedereen Bellingham zo veel mogelijk beschermt. Dat is alleen maar goed voor zijn eigen ontwikkeling. Zeker omdat het duidelijk is dat hij een erg rooskleurige toekomst in het verschiet heeft bij Engeland”, gaat Touré verder, die momenteel de jeugd van Tottenham onder zijn hoede heeft. “Meer Engelse jeugdspelers zouden zoals hem moeten zijn”, gaf Touré onder meer nog een boodschap aan zijn eigen jeugdacademie.