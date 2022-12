Agenten politie Carma leren verdachten schaduwen, observeren en opsporen

De politie Carma is gestart met een training in bijzondere politietechnieken. Agenten binnen en buiten de zone leren verdachten schaduwen, observeren en opsporen en krijgen een opleiding om snel een huis te betreden. “Dankzij de technieken zijn er nu al onderzoeken succesvol afgerond.”

Criminelen zijn constant op zoek naar nieuwe manieren en technologieën om de politie op het verkeerde been te zetten. De politie moet mee evolueren om de kloof zo klein mogelijk te houden. “Daarom zet de politie Carma nu volop in op de training van haar politiemensen in bijzondere politietechnieken”, zegt korpschef Geert Verheyen. “De zone kan daarvoor een beroep doen op de ervaring en kennis van een van medewerkers.”

Een van de inspecteurs bij Carma werkte in het verleden bij een lokale speciale eenheid in Brussel en heeft veel expertise in bijzondere politietechnieken. Die kennis draagt hij nu ook over aan zijn collega’s. Een 25-tal agenten van de politie Carma en een 20-tal externe politiemensen van over het hele land werden inmiddels al opgeleid. “Gedurende zes dagen leerden ze onder meer hoe ze personen moesten schaduwen, situaties in een ruime context moesten observeren en hoe ze opsporingsmethodes moesten toepassen”, klinkt het bij Carma.

Breaching

“Veel van de aangeleerde technieken kunnen ook bij dagelijkse interventies worden toegepast. Zo krijgen de trainees, onder wie ook inspecteurs en rechercheurs, de opleiding ‘breaching’. Daarbij leren ze om snel en efficiënt een woning te betreden. Dat is niet enkel van belang bij huiszoekingen in gerechtelijke dossiers, maar kan bijvoorbeeld ook bij een dringende noodoproep van levensbelang zijn.”

Het parket Limburg schaart zich achter het initiatief. “De opleiding en coaching van onze speurders is nodig om nieuwe vormen van criminaliteit aan te pakken”, zegt procureur des Konings Guido Vermeiren. “We moeten mee evolueren met de snel veranderende samenleving. Het aanleren van deze bijzondere politietechnieken is daar zeker een onderdeel van.”

Succes

Inmiddels heeft de opleiding haar vruchten al afgeworpen op het terrein. Onlangs konden al een aantal onderzoeken succesvol worden afgerond dankzij de technieken die de politiemensen geleerd hadden. Heel wat politiemensen uit andere zones hebben zich inmiddels al kandidaat gesteld om dezelfde opleiding te volgen. Omdat de vraag zelfs groter is dan het aanbod, heeft de politie Carma een tijdelijke stop ingelast.