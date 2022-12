E3 Saxoclassic wordt in 2023 op ongewijzigd parcours gereden: Paterberg en Oude Kwaremont blijven scherprechters

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De voorstelling van de kleine Ronde van Vlaanderen had voor een keer weinig nieuws in petto. De banner wordt nog even geheim gehouden, het parcours onderging op wegeniswerken na geen enkele wijziging.

De afstand bedraagt ook nu 204 kilometer, de Kattenberg blijft de eerste van zeventien hellingen en het zwaartepunt ligt nog steeds in de Vlaamse Ardennen met het duo Paterberg en Oude Kwaremont als vermoedelijke scherprechters. Enig verschil: titelsponsor Saxobank laat de bank vallen en wordt Saxoclassic. Eén constante: de opvolger van Wout van Aert zal ook deze keer van goeden huize moeten zijn.