Kanye West is eredoctoraat kwijt na antisemitistische uitspraken

De Amerikaanse rapper kreeg in 2015 een eredoctoraat van de School of the Art Institute of Chicago (SAIC). Hij was er in het verleden zelf nog student geweest, maar had de school verlaten om zijn muziekcarrière verder te zetten.

Nu heeft het instituut beslist om dat eredoctoraat in te trekken. “De School of the Art Institute of Chicago veroordeelt en verwerpt de anti-zwarte, antisemitische, racistische en gevaarlijke uitspraken van Kanye West (nu bekend als Ye), met name die gericht zijn op zwarte en Joodse gemeenschappen. De acties van Ye zijn niet in lijn met de missie en waarden van SAIC, en we hebben zijn eredoctoraat ingetrokken”, liet de school weten in een statement dat onder meer TMZ en The Independent ontvingen.

Eerder hadden studenten aan de instelling al een online petitie gestart waarin ze de school vroegen om de acties van West te veroordelen.

West ligt al langer onder vuur voor controversiële uitspraken, maar afgelopen week bereikte de aandacht voor de rapper opnieuw een hoogtepunt nadat hij in de podcast van complotdenker Alex Jones had gezegd dat hij van nazi’s hield.

