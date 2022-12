Thibaut Vervoort, Nick Celis, Dennis Donkor en Bryan De Valck in de Filipijnen, waar ze de grootste gekte van het circuit beleefden — © iba

Met de Finale in Abu Dhabi sluiten de beste twaalf ploegen ter wereld dit weekend het 3x3-basketbalseizoen af, mét de Belgen. Het einde van dit seizoen is het begin van een nieuwe olympische droom. De cijfers achter de 3x3-ploeg, de gids met dienst is Thibaut Vervoort, nummer vijf van de wereld.