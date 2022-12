30 klanten winnen Lottopot van 1,5 miljoen euro: “Het komt van pas na de moeilijke jaren”

Het verzinkt wat in het grote bedrag dat woensdag werd uitgereikt in Olmen. Dat geeft woordvoerder van de Nationale Loterij Joke Vermoere zelf toe. Toch is een winst van 1,5 miljoen euro geen onaardig bedrag. “Ik ben nog niet op de hoogte van de winst in Harelbeke, wellicht mede door de grote pot die in Olmen is uitgereikt”, zegt Vermoere. “Onze winnaarsbegeleiders zullen er zich wel over hebben ontfermd.”

Die winnaars zijn met dertig en ze spelen allen in ’t Courantje in Harelbeke. Ze doen dat al een tweetal jaar. Dat betekent dat ze elk ongeveer 50.460 euro op de rekening zullen krijgen. De meeste spelers zijn ook klant van het naastgelegen café Duc De Brabant in de Gentsestraat in Harelbeke.

Geen jaloezie

Zaakvoerster Severine Noppe (47) is één van de gelukkigen. “Het zal van pas komen na moeilijke coronajaren en de energiecrisis. Toen we het hoorden hebben we gelachen, geweend en een feestje gehouden zaterdagnacht, enfin zondagmorgen ook. Onze tweede zaak, een restaurant, hebben we gesloten. We zaten aan een energiefactuur van 9.000 euro. We kunnen ons nu meer concentreren op het café.”

Haar echtgenoot Sandy Derycke had net zaterdagmorgen iemand beetgenomen met zogenaamde Lottowinst. “Toen ze me ’s avonds kwamen zeggen dat er anderhalf miljoen in de pot zat, dan geloofde ik het vanzelfsprekend niet”, zegt Derycke. “Die gasten wilden me een peer stoven, dat dacht ik. Het is een leuk bedrag waar we iets mee kunnen doen. Het zijn geen miljoenen, zodat niemand jaloers hoeft te zijn.”

Huis opknappen

Harelbekenaar Filip Vanhove vernam zijn goede nieuws zaterdagavond op het voetbal. “De meeste winnaars kennen elkaar”, zegt Vanhove. “Het zijn stamgasten van het café of het zijn marktgangers. Iedere week leggen we 5,85 euro in. Ooit moeten de cijfers, meestal gebruiken we dezelfde, resultaat geven, hield ik vol. Ik speel eigenlijk al een vijftiental jaar op de Lotto. Wat ik met de centen zal doen? Ik zal mijn huis wat opknappen. Ik denk er ook aan om zonnepanelen te leggen.”

Ondertussen zijn door de uitbater Kim van ’t Courantje alle dertig spelers op de hoogte gebracht. Hijzelf wacht liever de officiële melding van de Nationale Loterij af vooraleer te reageren. Het geld wordt maandag op zijn rekening gestort en hij moet dit dan doorstorten naar de andere 29 deelnemers. De winst is belastingvrij.