Kamer heft opnieuw onschendbaarheid Van Langenhove op

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdag beslist om de parlementaire onschendbaarheid van Kamerlid Dries Van Langenhove, die in de Vlaams Belang-fractie zetelt, op te heffen in een zaak rond doodsbedreigingen en laster aan het adres van een doctoraatsonderzoeker van de UGent. Van Langenhove verzette zich tegen de opheffing, ook de N-VA stemde tegen.

Van Langenhove verloor in maart 2021 al eens zijn parlementaire onschendbaarheid naar aanleiding van het strafonderzoek rond zijn beweging Schild & Vrienden. De nieuwe zaak draait rond de doctoraatsonderzoeker Sebastiaan Van Severen. Hij schreef in maart 2018 op een anonieme Twitteraccount interne informatie over Schild & Vrienden, de radicaalrechtse groepering die Van Langenhove oprichtte.

LEES OOK. Kamer stemt opnieuw over opheffing parlementaire onschendbaarheid Dries Van Langenhove

Het duurde echter niet lang vooraleer de identiteit van Van Severen werd onthuld en Van Langenhove op zijn Facebookpagina een artikel deelde waarin de onderzoeker ervan werd beschuldigd persoonsgegevens van studenten die bij Schild & Vrienden aanleunen, te hebben verspreid. Kort daarna kreeg de onderzoeker doodsbedreigingen en diende hij een klacht in tegen Van Langenhove en onbekenden.

Het gerecht startte daarop een onderzoek, dat door de procureur-generaal bij het hof van beroep van Gent werd toegelicht in de Kamercommissie Vervolgingen. Daarbij kwam onder meer aan het licht dat het openbaar ministerie vindt dat er twijfel moet gelden in het voordeel van Van Langenhove, maar een meerderheid van de commissieleden wees erop dat de raadkamer desondanks de verwijzing naar de correctionele rechtbank kan bevelen. Daarvoor moet evenwel de parlementaire onschendbaarheid van Langenhove worden opgeheven. Met vijf stemmen tegen één oordeelde de commissie dat de voorwaarden daarvoor zijn vervuld.

De plenaire Kamer volgde de commissie donderdagavond tijdens de plenaire vergadering. Vlaams Belang en ook N-VA stemden tegen de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Van Langenhove.

Die laatste verzette zich daar voor de stemming ook nog tegen. Volgens het extreemrechtse Kamerlid is hij al vier jaar het voorwerp van een “heksenjacht” en hebben de procureur-generaal en het parket zelf al geconcludeerd dat hij in het dossier geen strafbare bedreigingen heeft geuit. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken sprak van een “politieke vervolging”.