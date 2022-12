Roger Federer wil bezoek brengen aan Wimbledon, maar wordt niet toegelaten: “Geloof me, ik ben lid”

Roger Federer was onlangs in Londen om nog eens naar zijn geblesseerde knie te laten kijken. Nadien wilde de 41-jarige Zwitser een bezoek brengen aan Wimbledon, de plek waar hij talloze successen boekte. Al raakte Federer niet zomaar binnen bij de All England Club.

Federer en diens coach kwamen aan bij ingang van Wimbledon, maar daar stootte de in september gestopte Federer op een vrouw van de beveiliging die hem niet herkende. “Heb je een lidkaart?, vroeg ze mij. Je wordt blijkbaar lid van Wimbledon als je het toernooi ooit gewonnen hebt. Ik wist daar helemaal niets van, de kaart lag allicht ergens thuis, maar ik zei haar dat ik er dus geen had, maar dat ze me wel kon binnenlaten omdat ik wel degelijk een lid ben”, vertelde Federer bij The Daily Show.

Maar de vrouw wilde niet van wijken weten en bleef aandringen op een geldig bewijs. “Ik raakte een beetje in paniek, maar toen heb ik iets gezegd waar ik me nog steeds niet helemaal goed bij voel: ik heb Wimbledon acht keer gewonnen. Geloof me, ik ben een lid”, deed Federer een nieuwe poging.

Maar ook die bleef zonder resultaat voor de twintigvoudig grandslamwinnaar, die iets verderop wél werd herkend door een andere bewaker. Die liet Federer zonder oponthoud wel gewoon binnen.

Federer schreef Wimbledon in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017 op zijn naam. In 2008, 2014, 2015 en 2019 was hij er verliezend finalist.

