We snotteren en kuchen alsof het 2019 is, maar Steven Van Gucht valt iets op: “Hopelijk zijn we daar anders over gaan nadenken”

Tissuefabrikanten beleven gouden tijden. Er wordt gesnotterd, gehoest en gekucht alsof het 2019 is. Nemen de virussen wraak voor twee winters met hinderlijke coronamaatregelen? Of zijn we vergeten hoe alomtegenwoordig verkoudheden kunnen zijn. “We vonden het vroeger normaal dat ziekenhuizen nu vol liggen met kinderen met ademhalingsproblemen. Hopelijk denken we daar nu anders over”, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano).