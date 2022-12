Ondanks de koude stappen weinig daklozen naar winteropvang in Hasselt. — © TV Limburg

De winteropvang voor daklozen in Hasselt is ondanks de koude lang niet volzet. En dat is toch opmerkelijk. Momenteel zijn maar zeven van de twintig bedden bezet. Hasselt zou om en bij de 170 daklozen tellen. De strikte regels rond alcohol en drugs maken voor sommige daklozen de drempel wellicht te hoog.