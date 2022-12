Schandaal in Parlement: Waalse griffier maakt luxueuze reisjes met belastinggeld én voert een schrikbewind

In de Waalse politiek is er ophef over een opvallend luxueus tripje van parlementsvoorzitter Marcourt vorig jaar naar Dubai. Spilfiguur in het schandaal is zijn reisgenoot Frédéric Janssens (55), griffier van het parlement. Hij was jarenlang onaantastbaar, maar intussen geschorst wegens terreurbewind, oplopende kosten en dienstreizen waarbij hij het (belasting)geld liet rollen.