Peer/Marrakech

Als het Marokkaanse voetbalelftal zaterdag tegen Portugal nog een muzikaal zetje in de rug nodig heeft, kunnen ze ‘Les Lions de l’Atlas’ afspelen. Niemand minder dan Salim Seghers uit Peer zong in 1986 en in 1994 het strijdlied van de Leeuwen van de Atlas voor het WK voetbal in Mexico en in de VS.