De ‘handelaar in de dood’ die Hollywoodfilm inspireerde: dit is Rus die vrij is dankzij gevangenenruil met basketster

Na lange onderhandelingen is de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner vrijgelaten, in ruil voor de Russische wapenhandelaar Viktor Bout. Het verhaal van Bout leest als het script van een thriller. De ‘handelaar van de dood’, zoals hij genoemd wordt, was tot zijn aanhouding een van de grootste, meest gezochte en minst scrupuleuze wapenhandelaars ter wereld. Hij was de inspiratie voor een Hollywoodfilm. En opmerkelijk: hij heeft een band met Oostende.