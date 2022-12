Gouverneur Jos Lantmeeters: 'België moet 1 miljard euro investeren voor Einstein Telescoop in Limburg'

Gouverneur Jos Lantmeeters lanceert een oproep naar de federale overheid om 1 miljard euro te investeren in de inspanningen om de Einstein Telescoop naar Limburg te halen. Vlaams minister van Economie Jo Brouns investeert 6 miljoen euro, maar Nederland legt liefst een miljard op tafel. België mag niet achterblijven, zegt onze gouverneur. De Einstein Telescoop is een ruimte observatorium naar zwaartegolven. De Euregio Limburg met Nederland en Duitsland concurreert tegen het Italiaanse Sardinië om het project te mogen bouwen. Het observatiorium zou een ongekende miljardenboost geven aan de economie in Limburg, en goed zijn voor een nooit eerder geziene injectie aan hoogtechnologische jobs in onze provincie.