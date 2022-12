Assenede/Zelzate

Wie kan zeggen dat zijn oma net een missverkiezing heeft gewonnen? De twee kleinkinderen van Kristel Hendrix (55), uit Zonhoven afkomstig, in ieder geval wel. Hun mammie, zoals zij ze noemen, kwam deze week namelijk thuis met haar derde internationale misskroontje. Eentje in de categorie Lady’s 45 plus. “Ze noemen me soms de moeder der missen”, zegt de vrouw.