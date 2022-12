Kinrooi

Donderdagnamiddag is een zware brand uitgebroken in een leegstaande boerderij op de hoek van de Hogerstraat en de Colbersstraat in Molenbeersel (Kinrooi). Een man liep rookintoxicatie op en werd afgevoerd. Het dak van de hoeve stortte volledig in. “Enkel de buitenmuren staan nog overeind.”