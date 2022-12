Poetin met een glas champagne in de hand: “We gaan door met het aanvallen op Oekraïense energie-infrastructuur”

“Ja, we doen het, maar wie is begonnen?”, zei Poetin tijdens een medailleceremonie in het Kremlin. Dat gepaard met een glimlach en een glas champagne. Kritiek op de bombardementen zal “onze gevechtsmissie niet verstoren”, ging hij verder. Moskou voert sinds begin oktober aanvallen uit op verschillende energie-infrastructuren in Oekraïne. Daardoor zijn er in het land al verschillende malen stroompannes gemeld, maar zijn er ook geregeld problemen met de watervoorziening. Westerse landen hebben de bombardementen al weggezet als oorlogsmisdaden, in het bijzonder omdat de winter er aankomt en duizenden Oekraïners in de kou zullen zitten.

Poetin noemde de bombardementen een antwoord op de explosie op de Krimbrug. Volgens Rusland zit Oekraïne achter de ontploffing op de brug, waardoor ook drie mensen omkwamen, maar dat land heeft de verantwoordelijkheid niet opgeëist. Die burg over de Straat van Kertsj is de enige landverbinding tussen Rusland en de Krim en is van levensbelang voor de bevoorrading van de Russische troepen in Oekraïne. Maar Poetin beschuldigde Oekraïne er ook van de elektriciteitskabels naar de kerncentrale van het Russische Kursk op te blazen en de watertoevoer naar de Donetsk-regio af te snijden.

“Het niet leveren van water aan een stad met meer dan een miljoen inwoners is een daad van genocide”, zei Poetin en beschuldigde het Westen van “het volledig stilzwijgen” over deze beweringen en van vooringenomenheid tegen Rusland. “Zodra we in beweging komen en iets doen als reactie, ontstaat er tumult en rumoer dat zich door het hele universum verspreidt,” zei hij.