Hoe zelfs één miljoen euro de Muziekodroom niet meer kon redden

Hasselt

Tot één miljoen euro zouden de Humanistische Jongeren, de organisatie achter Pukkelpop, nog hebben geïnvesteerd om de Muziekodroom te redden, maar de put was te groot. Vanaf januari gaat het Hasseltse muziekcentrum in ‘sluimermodus’. Er wordt met het vingertje gewezen naar politici die de subsidiekraan hebben dichtgedraaid, maar is dat correct? Een reconstructie via verslagen van de subsidiecommissies en getuigenissen.