Condoom wordt gratis voor 18- tot 25-jarigen in Frankrijk vanaf 2023

In Frankrijk worden vanaf 2023 condooms in de apotheek gratis voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Dat heeft president Emmanuel Macron donderdag aangekondigd. De maatregel gaat in op 1 januari.

De president noemde de beslissing “een kleine revolutie”. Dat zei hij tijdens een zitting van het Conseil national de la refondation, dat gewijd is aan de gezondheid van jongeren.

Condooms worden sinds 10 december 2018 al terugbetaald door de sociale zekerheid op voorschrift van een arts of verloskundige.

In september 2021 kondigde de regering aan dat anticonceptie gratis zou worden voor vrouwen tot 25 jaar en niet langer alleen voor minderjarigen.

De nationale raad van de orde van verloskundigen wijst erop dat gratis contraceptie “noodzakelijk” is maar dat het gepaard moet gaan met een bewustmakingsbeleid rond seksuele gezondheid, dat ook op mannen gericht is.

Macron verklaarde nog dat er een probleem is “wat de seksuele gezondheid van jongeren betreft”. Zo wil hij meer inspanningen doen om tieners zich te laten vaccineren tegen het papillomavirus. Infecties van dat virus kunnen leiden tot verschillende vormen van kanker. Hij beloofde investeringen te doen om beter te informeren over het virus. Ook zei hij een verplichte vaccinatie niet uit te sluiten “als we over de juiste wetenschappelijke aanbevelingen beschikken”.

Ook rond seksuele voorlichting is er nog werk aan de winkel, erkende Macron. “De realiteit is heel, heel ver verwijderd van de theorie. We moeten onze leraren veel beter opleiden over dit onderwerp, we moeten het bewustzijn vergroten”, zei hij nog.