Vlaanderen sluit alle vaccinatiecentra tegen 2023

Vlaanderen gaat haar vaccinatiecentra tegen het einde van de maand sluiten. Dat meldt Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits. Ze heeft de medewerkers van een 80-tal centra en de medewerkers van het Agentschap Zorg en Gezondheid bedankt tijdens een afsluitmoment in Brussel. De COVID-vaccinatie zal vanaf januari verlopen via het normale vaccinatiecircuit, onder meer via de huisartsen.

Het was een van de grootste logistieke operaties sinds de Tweede Wereldoorlog. De manier waarop de voorbije jaren de brede vaccinatiecampagnes met de hulp van duizenden vrijwilligers op poten werden gezet in de verschillende vaccinatiecentra, wordt gezien als een succesverhaal. Door dat succes is Vlaanderen er volgens minister Crevits in geslaagd “een van de meest gevaccineerde en dus best beschermde regio’s ter wereld te worden”.

De cijfers zijn ook veelzeggend. Tot eind november 2022 zijn er in de vaccinatiecentra ruim 17,1 miljoen prikken gezet. Tijdens de drukste week, die van 7 juni 2021, werd een recordaantal van 675.027 vaccins gezet. De recorddag was dan weer 22 juli 2021 met 131.420 geregistreerde prikken in alle centra samen.

Maar na de campagne met de herfstbooster, met voor de meeste mensen de vierde prik, is het tijd om de vaccinatiecentra te sluiten. Tegen het einde van de maand gaan alle centra dicht. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal de COVID-vaccinatie vanaf januari organiseren via het normale circuit voor vaccinatie: huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, bedrijfsgeneeskundige diensten en het agentschap Opgroeien als belangrijkste vaccinatoren.

LEES OOK. Eerste herfstprikken in apotheken nu vaccinatiecentra dicht gaan

“We gaan de ervaringen die de afgelopen drie jaar zijn opgedaan met deze vaccinatiecampagnes zeker niet vergeten”, verzekert minister Crevits. “Daarom bereiden we momenteel een grote vaccinatieconferentie voor, die zal plaatsvinden in het voorjaar van 2024.”