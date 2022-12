Vincent Van Quickenborne reageert in video op verhoogde beveiliging: “Wat er nu gebeurt, zal mij niet afleiden”

“Mijn echtgenote, de kinderen en mezelf stellen het goed. We zijn veilig. We zijn het ondertussen een beetje gewend, maar dat maakt het niet goed. Wat er met ons gebeurt, heeft natuurlijk alles te maken met de strijd die ons land voert tegen de georganiseerde misdaad. Een strijd waar we de voorbije jaren stevige successen hebben geboekt”, zegt hij in een video die hij op sociale media deelde. Hij uitte daarbij ook zijn respect en dank voor de mensen van politie en justitie, die zich “elke dag inzetten voor een veilige samenleving.”

“Wat er nu gebeurt, zal mij op geen enkele manier afleiden van de veranderingen die we doorvoeren om onze justitie menselijker, sneller en straffer te maken”, ging de minister verder. “Bedankt voor de vele steunberichten, ze betekenen heel veel voor ons.”

(sgg)