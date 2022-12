Bestuurster voert verkeerd manoeuvre uit en belandt met Tesla in het water

Een bizar ongeval aan het Stil Ende in Brugge: een vrouw belandde daar omstreeks 15 uur met haar Tesla in het water. “Na een medische check-up bleek ze gelukkig oké”, klinkt het bij de politie.

Een alledaags zicht was het alvast niet. Aan het Stil Ende en de Ezelpoort, waar ook de bekende zwanen zwemmen, reed een oudere dame omstreeks 15 uur met haar witte Tesla in het water. Mogelijk stond ze langs het water geparkeerd langs de Filips de Goedelaan en voerde ze daar een verkeerd manoeuvre uit.

“De vrouw heeft wellicht haar auto in achteruit gezet, en is zo in het water terechtgekomen”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de lokale politie. De brandweer werd eerst nog opgeroepen voor een redding te water, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. “De bestuurster kon zichzelf op het droge helpen”, zegt Depoorter. De politie vond ook nog remsporen van de wagen terug.

Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Een ambulance kwam ter plaatse om de vrouw te onderzoeken. “Medisch bleek ze uiteindelijk helemaal oké, al moest ze natuurlijk wel wat bekomen”, klinkt het bij de politie. En haar dure Tesla? Die bleef half in het water staan en werd uiteindelijk met de nodige moeite getakeld.