Toegetakeld met zestig messteken: Houthalense Albanees voor rechter nadat hij zijn vrouw afranselt

De feiten speelden zich af in een appartement langs de Kruisstraat in Houthalen. Aanleiding van de steekpartij was te vinden in de relationele sfeer. Liefst 20 keer trof de man zijn 33-jarige echtgenote in het gezicht. Daarnaast verwondde hij haar in de hals, de rug en de armen en benen. De brandweer kwam er met een ladderwagen aan te pas om de vrouw uit het huis te halen.

Assisen

Het leven van het slachtoffer hing geruime tijd aan een zijden draadje, maar ze wist als bij wonder de steekpartij te overleven. “Het heeft maar heel weinig gescheeld of dit was een zaak voor het hof van assisen in Tongeren geweest”, stelt ook advocaat Jan Keulen. Hij treedt op voor de man.

Na de brutale feiten arresteerde de politie de verdachte in de buurt van zijn woning. Buurtbewoners hadden eerder al opgemerkt dat het koppel ruzie maakte. “Ja, er was gekibbel. In elk huishouden vallen er wel eens worden. Dat de man met een mes heeft uitgehaald naar zijn partner zou ik nooit hebben durven denken. Dit is toch wel even schrikken. Ik hoop maar dat de vrouw het kan navertellen”, klonk het vorig jaar.

Tot pleidooien komt het vrijdag in de Hasseltse correctionele rechtbank nog niet. Wel zullen alle partijen een agenda samenstellen voor het verdere verloop van het proces.