Hasselt

“Ik wilde zoals mijn klasgenoten zijn. Thuiskomen van school, in de zetel ploffen. Maar ik moest de was doen, zorgen dat er eten in huis was, poetsen, alle administratie. Allemaal in mijn eentje”, vertelt Kelly (29), op 15 jaar in de jeugdzorg beland. Vandaag een sterke vrouw dankzij Cachet. Een vereniging voor en door jongeren uit de jeugdhulp.