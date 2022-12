Studeren saai? Deze Peltse leerlingen doen het in zelfgemaakte escaperooms

Eén van de thema’s waarin de leerlingen een escaperoom maakten, is safari. “Voor de raadsels combineerden we onder meer leerstof uit de lessen aardrijkskunde, natuurwetenschappen en Frans.” — © Luc Daelemans

24 bollebozen uit het tweede middelbaar op de Juniorcampus in Pelt hebben zelf zes escaperooms ontwikkeld. Om de raadsels op te lossen, moet je goed opgelet hebben in de lessen wiskunde, biologie, Frans... Een leuke manier om de leerstof te herhalen met de examens in het vooruitzicht.

“Het idee is gegroeid in de les Nederlands”, zegt leerkracht Tine Gorssen. “Het is een hele sterke klas met 10 leerlingen die de richting Grieks-Latijn volgen en 14 leerlingen die voor STEM-wetenschappen gekozen hebben. “Sneller dan verwacht hadden we alle leerstof voor het vak Nederlands al gezien. Dan hebben we gezocht naar een leuke manier om de leerstof te herhalen met het oog op de examens. Het idee van de escaperooms kwam van de leerlingen zelf. Ze hebben elementen uit verschillende vakken geïntegreerd en dagen leeftijdsgenoten van andere klassen uit om tijdens de middagpauzes leerstofgebonden raadsels op te lossen.”

© Luc Daelemans

De leerlingen werkten in groepjes aan zes escaperooms rond de thema’s Trojaans paard, safari, oorlog, murder mystery, Kerstmis en bovennatuurlijke wezens. Deze laatste escaperoom is een eenmansproject van Luka Englicky. “Een fictieve organisatie gaat op zoek naar bovennatuurlijke wezens. Om die te kunnen vangen, heb je onder meer wiskunde en Engels nodig. Gisteren hebben we de escaperoom getest, maar de testpersonen wisten sneller te ontsnappen dan verwacht. Dus heb ik de raadsels nog wat moeilijker gemaakt”, grijnst Luka.

Oude gebouwen

De escaperooms vinden plaats in de oude gebouwen van het Sint-Hubertuscollege, die nog tot de WICO Juniorcampus behoren. Sommige ruimtes worden bijna niet meer gebruikt omdat ze niet geschikt zijn voor modern onderwijs. Maar het mystieke sfeertje is wel ideaal voor een escaperoom. De oude kapel is het decor van een mysterieuze moord, in de stoffige kelder is een oorlogstafereel nagebootst en in de vroegere kamers van de paters huist een Trojaans paard.

© Luc Daelemans

De meisjes die het thema safari uitwerkten, volgen de vorderingen van hun medeleerlingen in de escaperoom via een smartphone in een aanpalende kamer. Omdat de raadsels niet zo eenvoudig blijken te zijn, geven ze af en toe bijkomende tips. “We dachten dat het leuk was om iets met dieren te doen. Daarom kozen we voor een safari. Voor de raadsels combineerden we onder meer leerstof uit de lessen aardrijkskunde, natuurwetenschappen en Frans”, leggen Janne Hawinkel en Pauline Verjans uit. Het leukste proefje? “Met citroensap hebben we de oplossing van een raadsel op een papier geschreven. Dat wordt pas leesbaar als je daaronder een lucifer of aansteker houdt”, lachen de meisjes. En inderdaad, met een vuurtje onder het papier verschijnt het woord ‘aap’.