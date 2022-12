Johan uit Leopoldsburg gooit Metallica in de strijd voor ticket halve finale ‘The Voice’

Vorige week was het nog Adele, maar vrijdag mag de rocker uit Leopoldsburg met Nothing Else Matters van Metallica een nummer brengen dat dichterbij zijn genre aanleunt. Nochtans wist Johan ook van Set Fire to the Rain helemaal zijn ding te maken. “Ik heb er met een grote glimlach naar gekeken en er keihard van genoten omdat ik jou voelde genieten. Dat was super aanstekelijk”, merkte Laura op na zijn performance. Ook Natalia zag een andere Johan tijdens de liveshow dan tijdens de repetitie in de namiddag. “Er is nog iets gebeurd met u”, zei de Kempense. Iets wat zijn coach Koen Wauters bevestigde: “Ik heb tegen hem gezegd dat het niet uitmaakt waar je staat: in een café, op Pukkelpop of op het podium van The Voice. Wat je vooral moet doen, is je eigen ding. Dikke chapeau! We gaan nog een hele weg afleggen, want er is nog groei, maar dit was echt heel goed.”

Toch koos Koen ervoor om Rosann rechtstreeks mee te nemen naar de volgende liveshow, maar de kijkers thuis hadden ook voor Johan nog een plekje vrij. Vrijdag mogen de coaches opnieuw een van hun pupillen veiligstellen. De vijf overige kandidaten moeten daarna nog een nieuw nummer brengen tijdens een sing-off, waarna de kijkers nog twee tickets voor de halve finale mogen uitdelen.(nco)

‘The Voice van Vlaanderen’, om 20.45 uur op VTM en VTM GO