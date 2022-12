‘Slechts zes mensen’ dagen op voor virtueel feestje van Europese Unie dat bijna 400.000 euro kostte

De Europese Unie had bijna 400.000 euro uitgetrokken om een digitaal feestje te organiseren in de hoop zo jongeren aan te spreken, maar slechts een handvol mensen daagde op.

Het EU-departement dat verantwoordelijk is voor internationale hulpverlening wilde graag in contact komen met jongeren tussen 18 en 35 jaar. En daarom organiseerden ze een digitaal feestje. Volgens een woordvoerder was het de bedoeling om meer bekendheid te geven aan wat de EU doet op het wereldtoneel bij 18- tot 35-jarigen, “die voornamelijk op TikTok en Instagram” te vinden zijn. Dat vertelde hij aan mediaplatform Devex.

LEES OOK. Waarom TikTok een grotere dreiging is voor het Westen dan we denken

De EU had 387.000 euro uitgetrokken om het feestje te organiseren binnen een platform van het metaverse, een digitale wereld van het moederbedrijf van Facebook. Maar dat feestje draaide uit op een flop. Volgens Devex-journalist Vince Chadwick kwam er slechts een handvol mensen opdagen. “Ik ben hier op het ‘gala concert’ in het metaverse van 387.000 euro van het EU foreign aid departement. Na een eerste verbaasde babbel met de ongeveer vijf andere mensen die zijn komen opdagen, ben ik alleen”, schreef hij op Twitter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In een reactie aan VRT NWS deelde een woordvoerder mee dat er zo’n 300 mensen aanwezig zouden geweest zijn. (sgg)