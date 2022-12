Onze tv-tips: zwoel dansen, een filmparel en een opmerkelijk duo

Dirty Dancing

VTM2, vr, 20.40u

In de jaren 50 gaat muurbloempje Jennifer Grey op vakantie met haar familie naar een resort en wordt verliefd op de stoere dansleraar Patrick Swayze. Het plot is niet bijster origineel, maar toch groeide de film uit tot een klassieker in het genre der feelgood vrouwenfilms. Alles is dik geaccentueerd maar wat geeft het bij zo’n mierzoete film waarbij je de time of your life hebt.

Nocturnal Animals

Canvas, vr, 21.20u

Thriller gebaseerd op de roman Tony and Susan (1993) van auteur Austin Wright. De hoofdrollen worden vertolkt door Amy Adams en Jake Gyllenhaal. De film, over een galerijhouder wiens huwelijk op een dood spoor zit en de proefdruk ontvangt van een boek schreven door haar ex, ging in première op het filmfestival van Venetië en won de Zilveren Leeuw (grote juryprijs).

Mr. & Mrs. Smith

Play4, vr, 20u

John en Jane Smith (Brad Pitt en Angelina Jolie) zijn een koppel met een huwelijk waar de fut uit is. Beiden hebben echter een geheim: ze behoren, zonder dat de ander het weet, tot de beruchtste huurmoordenaars ter wereld, en zijn in dienst bij concurrerende bedrijven. Wanneer ze een opdracht krijgen en ontdekken dat ze elkaars doelwit zijn, gaan de poppen aan het dansen. Een van de absolute kaskrakers uit 2005. (tove)