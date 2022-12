Robin Hendrix droomt van EK-medaille met de ploeg: “Parcours in Turijn zou me normaal moeten liggen”

Wat kunnen de Vlaamse-Brabantse crossers zondag op het EK veldlopen in Turijn? De parkomloop in Piemonte lijkt de mannen alvast op het lijf geschreven. Isaac Kimeli verkeert in een benijdenswaardige vorm, zodat hij kans maakt op het podium. Het Vlaams-Brabantse viertal, met ook nog Michael Somers (vijfde op vorige EK), Robin Hendrix en Belgisch kampioen John Heymans, gaat dan weer met de ploeg vol voor het podium.

“Ik heb relatief traag opgebouwd naar dit winterseizoen”, zegt Robin Hendrix. Na een zware zomer en zijn opleiding als topsporter bij Defensie nam de 27-jarige olympiër in oktober wat rust en vakantie. “Het doel was dat ik top zou zijn voor de indoorcompetities, om mij zo te plaatsen voor het EK in de zomer. Op die manier legde ik niet te veel druk op het veldlopen, wat ik overigens wel graag doe. Mijn vorm was evenwel toch van dat niveau dat ik in Roeselare mijn EK-selectie afdwong. En mijn vormcurve zit nog altijd in stijgende lijn, ik begin op mijn topniveau te komen. Voor de medailles zal het in Turijn trouwens ook nodig zijn. Bijna elke topper die we konden verwachten, komt aan de start.”

België beschikt over een sterk viertal, maar ook de Spanjaarden en de Britten stelden hun beste teams samen. “Isaac (Kimeli, red.) liep in Roeselare met de vingers in de neus. Hij is op het niveau van in de zomer en is dus zeker een kandidaat voor het individuele podium. Het zal moeilijk worden, maar zelf zie ik me in de top vijftien eindigen. Het lichtlopende parcours is in mijn voordeel. Op Schiervelde met zijn vele bochten heb ik het als grote jongen met mijn lange benen vaak moeilijk, zeker in de modder. In Turijn krijgen we lange rechte lijnen.”

Ook gemengde aflossing droomt van top drie

Ook het viertal voor de gemengde aflossing met Vlaams-Brabanders Stijn Baeten en Vanessa Scaunet (en Jenna Wyns als invaller) koestert podiumambities. Vorig jaar in Dublin veroverde het tricolore viertal (met toen Elise Van der Elst in plaats van Mariska Parewyck) nog brons. Stijn Baeten is er alvast van overtuigd dat die prestatie kan herhaald worden. Mogelijk staat de Brabander zijn plaats als slotloper nog wel af aan Ruben Verheyden, die zijn beste vorm benadert na een periode van inactiviteit wegens blessure.

Bij de vrouwen, die in Turijn 8 kilometer moeten afleggen, knokte Hanne Verbruggen zich in de ploeg. Door het forfait van de geblesseerde Mieke Gorissen komt het overgebleven drietal niet in aanmerking voor de landenrangschikking. Bij de beloften kijken we uit naar Yorick Van de Kerkhove en Jana Van Lent. De leidster in de CrossCup kon zich verrassend plaatsen voor dit EK. Bij de junioren zijn Mathis Lievens en Vince Van Winckel van de partij in Turijn.