Extreemrechte Duitse Reichsbürger-beweging is volgens politie “gewapende en potentieel gevaarlijke groep”

De extreemrechtse Reichsbürger-beweging, die het parlement wilde bestormen en woensdag is ontmanteld in Duitsland, beschikte over veel wapens en was daarom potentieel gevaarlijk. Dat stelt politiechef Holger Münch donderdag.

“We hebben een gevaarlijke mix van mensen die irrationele overtuigingen volgen, sommigen met veel geld, anderen met wapens en een plan dat ze willen uitvoeren (...) en daarom is het gevaarlijk en daarom hebben we ingegrepen”, aldus Holger Münch, het hoofd van het Bundeskriminalamt (BKA), de Duitse federale recherchedienst, aan de publieke omroep ARD.

Dat de groep gevaarlijk is, blijkt volgens de politie ook uit de huiszoekingen, waarbij op vijftig van de doorzochte plaatsen wapens zijn gevonden. Het gaat van “kruisbogen tot geweren en munitie”, klinkt het.

De autoriteiten verwachten in de komende dagen nog meer arrestaties en invallen. “We hebben nog andere personen geïdentificeerd van wie de relatie tot de groep nog niet duidelijk is”, aldus Münch.

De politie heeft nu in totaal 54 verdachten in beeld, 25 van hen zijn al opgepakt. Ze zijn aanhangers van de ‘Reichsbürger’-ideologie (Burgers van het Rijk), een extremistische beweging die door de coronamaatregelen aan kracht heeft gewonnen.

Het plan van de verdachten zou zijn geweest om de Bondsdag met geweld binnen te vallen. Die aanval zou moeten worden gevolgd door de vorming van een nieuwe regering en een nieuw leger. Het is een scenario dat doet denken aan de aanval op het Capitool door aanhangers van Donald Trump in de VS in januari 2021. De 21.000 aanhangers van de ‘Reichsbürger’-beweging erkennen de Duitse Bondsrepubliek niet.

“We moeten er niet van uitgaan dat een groep van enkele tientallen (leden), misschien enkele honderden, in staat is om het staatssysteem in Duitsland echt uit te dagen,” zei Münch. De veiligheidsdiensten schatten dat ongeveer 10 procent van de 21.000 aanhangers “gericht is op geweld”.

De groep zou al sinds het voorjaar in de gaten gehouden worden. Dat verklaarde Thomas Haldenwang, de voorzitter van het Bundesamt für Verfassungsschutz, de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst.