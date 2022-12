Klachten tegen het duurste rusthuis van Limburg: “Familie moet bewoners zelf verschonen”

Houthalen-Helchteren - Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft recent zes klachten ontvangen over het duurste rusthuis van Limburg, woonzorgcentrum Het Dorp in Helchteren. Familieleden beweren dat ze door gebrekkige zorg de bewoners zelf moeten verschonen, of moeten helpen met eten uitdelen.

Het Dorp in Helchteren is een woonzorgcentrum van de Franse groep Orpea. In Het Belang van Limburg van woensdag stond Het Dorp nog bovenaan in de lijst van duurste rusthuizen in Limburg. Toch is niet iedereen tevreden over de kwaliteit van de zorgverlening. “Mijn moeder is dementerend en moest na een hoogrisicocontact een week in quarantaine op haar kamer. De afgelopen dagen heb ik twee keer ontdekt dat ze in de vooravond nog altijd in haar rolstoel aan een tafeltje zat, met het plateau van het middageten nog voor haar. In al die tijd is dus niemand van het personeel komen kijken. Omdat ze niet in staat is om zelf haar rolstoel te bedienen, kon ze alleen maar naar de muur kijken. Uren aan een stuk”, zegt de zoon van een bewoonster van Het Dorp, die anoniem wil blijven.

75 euro per dag

“Het zijn nu twee incidenten op korte termijn, maar eigenlijk sleept dit al jaren aan”, gaat hij verder. “Er zijn ook al problemen geweest met het toedienen van medicatie. Ik hoor in de wandelgangen dat er niet genoeg personeel is, maar wat als mijn moeder iets krijgt terwijl ze daar urenlang achter een gesloten deur zit?”

“De verzorging is niet optimaal, dat is ze eigenlijk nooit geweest. Zo is er niet elke dag een verpleegkundige aanwezig. De uitleg is dan dat er iemand stand-by is, maar die woont kilometers verder. Er is weinig of geen communicatie tussen personeel en ook niet naar familie toe. Fysieke klachten worden niet goed opgevolgd. En dat allemaal voor het duurste rusthuis. Mijn moeder betaalt 75 euro per dag of zo’n 2.200 euro per maand. Dat is zonder extra kosten zoals medicijnen, wasserij of kapster. Of televisie op de kamer, want die kost nog 15 euro per maand extra. Voor dat bedrag verwacht je toch de best denkbare zorg.”

In december is er nog een gesprek geweest met de directeur en andere familieleden. “Toen werd beterschap beloofd, maar eigenlijk verandert er niks”, klinkt het.

Zelf verschonen

De man is niet de enige die een klacht heeft ingediend via de Woonzorglijn. De redactie heeft ook kennisgenomen van andere familieleden die gelijkaardige verhalen vertellen. “Mondelinge klachten zijn er genoeg geweest. Zelfs de regiomanager van Orpea is meermaals op de hoogte gebracht van bepaalde toestanden. In de praktijk nemen sommige familieleden zelfs zorgtaken over van het personeel. We verschonen zelf het incontinentiemateriaal, helpen eten uitdelen of staan bewoners bij die hulp nodig hebben”, aldus het anonieme familielid.

“We hebben vrij recent - de afgelopen twee weken - zes klachten ontvangen over dit woonzorgcentrum in Helchteren. De verhalen zijn gelijklopend”, zegt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “De klachten gaan over gebrekkige zorg, personeelstekort of stagiaires die volgens de klagers niet bekwaam genoeg zijn. Het is wel opvallend dat dit nu gebeurt omdat er in januari, naar aanleiding van een eerdere klacht, nog een inspectie is geweest. De kans is door de nieuwe klachten wel reëel dat er in Het Dorp opnieuw inspecties zullen volgen.”

Schandaalboek

De directeur van Het Dorp is al sinds september vorig jaar afwezig door ziekte. Kristof Berings, directeur van het Orpea-wzc De Hoef in Hulshout, is nu waarnemend directeur in Helchteren. “Ik kan bevestigen dat er in januari in Het Dorp een inspectie is geweest. Daarvan heb ik zopas een ontwerpverslag gekregen en dat ziet er toch vrij gunstig uit. Maar ik ben erg verrast dat er nu zes nieuwe klachten zijn. Daar heb ik nog niets over gehoord. Maar als dat klopt, dan verwacht ik binnenkort opnieuw een bezoek van de inspectie”, zegt Berings. De directeur ontkent wel met klem dat er te weinig personeel is in Het Dorp.

Het boek Les Fossoyeurs veroorzaakte veel ophef in Frankrijk. — © AFP

De Franse groep Orpea kwam vorige week in het oog van de storm na publicatie van het boek Les Fossoyeurs (De Doodgravers). Daarin schetst de Franse journalist Victor Castanet op basis van getuigenissen van ex-werknemers een somber beeld van de Orpea-rusthuizen in zijn land. Er is sprake van rantsoenering, ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. Het aandeel van Orpea nam daarop een duik op de beurs van Parijs. Directeur-generaal Yves Le Masne van de rusthuisgroep werd uit zijn functie ontheven en vervangen door Philippe Charrier.

De nieuwe Franse ceo van Orpea, Philippe Charrier, staat de pers te woord in Parijs. — © AFP

Sancties

De Belgische directie van Orpea heeft op 27 januari een brief verstuurd naar de bewoners en familieleden van zijn 60 woonzorgcentra in België. Daarin worden de beschuldigingen uit het boek Les Fossoyeurs ontkend en betreurt de directie de impact op het moreel van de medewerkers.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (cd&v) antwoordde eerder deze week nog op vragen in het Vlaams Parlement. “Op dit moment staan er twee voorzieningen van deze uitbater onder verhoogd toezicht. Zij hebben een aanmaning gekregen en worden verplicht hun tekortkomingen te remediëren. Indien zij dit niet doen, volgt er onherroepelijk een sanctie, zoals schorsing of sluiting”, aldus Beke. Waals minister van Gezondheid Christie Morreale (PS) gaf begin deze week haar diensten de opdracht om onaangekondigde controles uit te voeren in de 18 Waalse woonzorgcentra van Orpea. Ook de vier Brusselse rusthuizen van dezelfde groep krijgen bijkomende inspecties.