Beste film aller tijden van Chantal Akerman komt opnieuw in Vlaamse en Brusselse bioscopen

In het filmblad Sight and Sound van het British Film Institute werd Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles uit 1975 vorige week uitgeroepen tot beste film aller tijden. Elke tien jaar wordt 1.600 filmcritici, curatoren en andere filmkenners gevraagd wat volgens hen de beste film is. Eerder eindigden Ladri di biciclette van Vittorio di Sica, Citizen Kane van Orson Welles en Vertigo van Alfred Hitchcock op de eerste plaats.

In Vlaanderen zal de door Cinematek gerestaureerde en gedigitaliseerde versie van Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles daarom te zien zijn in de bioscopen Sphinx (Gent), Buda (Kortrijk) en de zalen van Cinema Lumière in Antwerpen, Brugge en Mechelen. In Brussel werd een beurtrol uitgewerkt onder de verschillende bioscopen. De eerste vertoning staat gepland op 17 december in Cinema Galeries en nadien volgen speciale vertoningen bij Cinematek, in Cinema Palace en in Cineflagey.

Voor Chantal Akerman (1950-2015) was het pas de tweede film die ze maakte in haar carrière, maar de prent weerspiegelde meteen haar unieke visie. De film toont drie dagen uit het leven van de jonge weduwe en sekswerker Jeanne Dielman, die met haar zoon in een flat in Brussel woont. Akerman produceerde de film met een hoofdzakelijk vrouwelijk team op belangrijke posities.

Wie het werk van de bekroonde Belgische cineaste verder wil ontdekken kan op 5 en 9 januari de film Hôtel Monterey kijken in Cinematek. In Bozar is nog tot 15 januari 2023 de nooit eerder vertoonde installatie Self Portrait/Autobiography te zien. Het is voor Bozar de aanloop naar een grote overzichtstentoonstelling over Akerman in 2024.