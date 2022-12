Wat zijn de grootste energieverslinders in huis? En hoe bereken je zelf het verbruik van je toestellen?

Met 2023 voor de deur blikt onze redactie terug op de beste, opvallendste en meest gelezen artikels van het voorbije jaar. De verhalen die 2022 bepaalden en/of kleur gaven, voor jou geselecteerd. Dit artikel verscheen voor het eerst op 5 november 2022

Wat is een kilowattuur (kWh)?

Op je energierekening wordt je elektriciteitsverbruik aangegeven in kilowattuur (kWh). De eenheid van vermogen wordt uitgedrukt in watt, waarbij 1 kilowatt gelijk is aan 1.000 watt. 1 kWh is dus wat een toestel van 1.000 watt gedurende één uur verbruikt.

Hoe bereken je het jaarlijks verbruik van een toestel?

Stel dat je een stofzuiger hebt met een vermogen van 500 watt. Als je één uur lang stofzuigt, heeft je stofzuiger dus 0,5 kWh verbruikt. Stofzuig je twee uur, dan bedraagt het verbruik 1 kWh. Stel dat je elke week (dus 52 dagen in totaal) twee uur stofzuigt, dan verbruikt je stofzuiger op één jaar tijd 52 kWh (52 dagen x 2 uur x 500 watt : 1.000 = 52 kWh).

Wat kost een kWh?

Dat hangt af van welk energiecontract (vast of variabel) je hebt afgesloten bij welke energieleverancier maar ook van hoeveel energie je afneemt. Zoals bekend gaan de energieprijzen momenteel door het dak. Wie vandaag een energiecontract afsluit betaalt voor een jaarverbruik van 3.500 kWh maar liefst 0,93 euro per kWh, zo berekende de Vlaamse energieregulator VREG. Ter vergelijking: één jaar geleden bedroeg de elektriciteitsprijs nog 0,32 euro per kWh, bijna drie keer minder dan de huidige prijs. De gemiddelde elektriciteitsprijs die Vlaamse gezinnen vandaag betalen - hierbij wordt rekening gehouden met alle mogelijke contracten, inclusief ook het sociaal tarief - bedraagt op dit moment 0,70 euro per kWh.

