Vrouw laat haar ogen tatoeëren, maar heeft daar nu spijt van: “Ik word blind”

De 32-jarige Anaya Peterson liet in 2020 haar ogen in het blauw en paars tatoeëren, nadat ze inspiratie vond bij het Australische model Amber Luke, die haar twee ogen blauw liet tatoeëren. Maar na een jaar zegt Peterson dat ze beter naar het advies van haar dochter had geluisterd. “Ik word stilaan blind”, klinkt het.