Natjana tankte voor 20 euro, maar was plots 375 euro armer: waarom tankstations een waarborg inhouden

Oorlog en schaarste maken het de burger niet makkelijk. “Maar het is niet alleen dat”, zegt Natjana Reynders uit Alken. “De prijzen aan de pomp worden onbetaalbaar, maar de naftstations en banken vinden het blijkbaar ook nodig om, wanneer je voor 20 euro tankt, 377 euro in te houden van je rekening.”

Omdat de prijzen afgelopen week opnieuw naar een recordhoogte stegen, was Natjana een van de velen die nog snel ging tanken. Ze tankte voor 20 euro. “Daarna ging ik winkelen in de supermarkt. Toen ik bij de kassa met mijn kaart wilde betalen, kreeg ik de melding ‘saldo ontoereikend’. Maar dat kon niet, want ik had net gespaard voor een weekendje weg met de kids.”

“Via mijn bank-app van Beobank kon ik zien dat er bij het benzinestation 377 euro van mijn rekening gegaan was. Bij het benzinestation vertelden ze me dat ik mijn geld ooit wel zou terugkrijgen. Maar wanneer dan? Het kan vier weken duren, vertelde de klantendienst van Beobank. Toen heb ik mij eens goed boos gemaakt. Mijn weekend valt in het water. Hoe leg ik dat uit aan mijn kinderen?”

“De reservering van een waarborg wanneer men de kaart aan een terminal buiten een benzinestation gebruikt, is een standaard ritueel in heel Europa”, legt Febelfin uit. “Bij het begin van de tankbeurt is het immers nog niet geweten hoeveel u gaat tanken.” De uitbater van het tankstation moet dit wel melden aan de kaarthouder. In de praktijk gebeurt dat aan de hand van een sticker bij de terminal die melding maakt dat er een bedrag van maximaal ‘x euro’ gereserveerd wordt.

De hoogte van het bedrag van de reservering is afhankelijk van het beschikbaar bedrag op uw rekening en bedraagt maximaal 375 euro. Dat bedrag ligt zo hoog omdat het rekening houdt met een volle tank voor een vrachtwagen. Bij tankstations waar vooral personenwagens tanken, zal dat bedrag lager liggen. Het is de oliemaatschappij die de hoogte van de waarborg bepaalt.”

Het gereserveerde bedrag wordt normaal gezien onmiddellijk tot redelijk snel vrijgegeven. Doorgaans duurt het hooguit enkele minuten en blijft het onopgemerkt voor de klant. “Door een technische fout duurde het in dit specifieke geval iets langer om het werkelijke bedrag te verwerken”, laat Beobank weten. “Enkele uren na de tankbeurt werd het gereserveerde bedrag al vrijgegeven en werd alleen het bedrag van de tankbeurt aangerekend.”

