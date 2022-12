Boet (35) reed bewust tegen brugpijler in Pelt: “Ik had 1 procent overlevingskans”

Boet Kwarten (35) uit Budel reed op 12 juni 2012 bewust met zijn auto tegen een brugpijler op de Noord-Zuid in Overpelt. Hij werd in kritieke toestand uit zijn verhakkelde Fiat Uno gehaald.“Ze gaven mij 1 procent overlevingskans”, zegt Boet in de eerste aflevering van de zomerreeks ‘Door het oog van de naald’.

‘Bestuurder kritiek op Noord-Zuid’, klonk de kop op 13 juni 2012 in onze krant. Daaronder een foto van een tot schroot herleide Fiat Uno. Achter het stuur van de auto zat Boet Kwarten, een 25-jarige jongeman die toen nog in Eindhoven woonde. “Geen mens die hier nog levend uitkomt”, klinkt het dan spontaan bij het zien van zo’n wrak. Maar Boet Kwarten moet een goede engelbewaarder hebben.

Tien jaar later zitten we tegenover Boet in zijn appartementje in Budel, net over de grens met Hamont-Achel. Hij vertelt ons waarom hij destijds zelf zijn wagen tegen een pijler van de brug op de Noord-Zuid in Overpelt stuurde. Maar vooral ook hoe hij daarna vocht voor zijn leven, revalideerde en opnieuw het geluk vond. “Ik vertel mijn verhaal omdat ik andere mensen wil helpen. Dat ze hulp moeten gaan zoeken als het niet meer gaat. Maar ook dat je altijd moet blijven vechten, hoe uitzichtloos je situatie ook is”, zegt Boet.

Tien jaar geleden, op 12 juni 2012, reed Boet bewust tegen een brugpijler in Overpelt. Van zijn grijze Fiat Uno bleef amper nog iets over. — © GVB

Depressie

Al op zijn negende worstelde Boet met depressieve gevoelens. “Ik was een vrij stevig kind met een nogal aparte naam. Ik was dus een easy target om gepest te worden”, vertelt hij. “Ik ben ook vaak verhuisd in mijn kindertijd. Ik heb op drie basisscholen en vier middelbare scholen gezeten, waaronder ook het Salvatorcollege in Hamont. Al was ik vaker thuis dan op school, omdat ik niet goed in mijn vel zat. En dan had ik ook nog een vader die internationaal vrachtwagenchauffeur was en nooit thuis was. En als hij er was, dan was hij boos en werkte hij zijn frustraties uit op zijn gezin. Een open en eerlijk gesprek was thuis niet mogelijk, waardoor ik jarenlang met mijn problemen bleef zitten.”

“Ik ben op 11 juni 2012 ’s avonds laat in de auto gestapt en ben de grens over gereden. Jankend zat ik achter het stuur. Ik wilde gewoon niet meer verder” Boet Kwarten

“Mijn moeder durfde ook niet tegen mijn vader in te gaan, al probeerde ze zo goed mogelijk voor haar drie zoons te zorgen”, zegt Boet. “Mijn vader had ook een aversie voor onderwijs. Ik wilde graag verder studeren, maar hij wilde niet betalen voor mijn studies. Zo ben ik al op mijn zeventiende in een fabriek terechtgekomen. In de jaren daarna heb ik allerlei ellendige jobs gedaan, waar ik geen enkele voldoening uit haalde. Ondertussen waren ook mijn ouders gescheiden. Ik was totaal niet gelukkig met mezelf. Heel eenzaam ook. Naarmate de jaren vorderden, werd het steeds erger. Ik zocht ook geen hulp, omdat ik dacht dat ik mijn problemen zelf wel zou kunnen oplossen. Niet dus.”

Brugpijler

Boet zag geen andere mogelijkheid meer dan uit het leven te stappen. Het plan was om dat met de auto te doen. Op de N74, een baan die hij wel vaker in zijn leven had genomen. “Ik wist dat de Noord-Zuid een weg was waar je veel snelheid kan maken”, zegt Boet. “Ik ben op 11 juni 2012 ’s avonds laat in de auto gestapt en ben de grens over gereden. Jankend zat ik achter het stuur. Ik wilde gewoon niet meer verder. Ik kon ook niet meer verder. Ik heb gas gegeven, heb de auto naar het gras op de middenberm gestuurd en ben om iets na middernacht in Overpelt vol op de pijler van een brug geknald.”

“Na de klap heeft iemand onmiddellijk de hulpdiensten gebeld. Tot vandaag weet ik niet wie die persoon is, maar ik zou graag met hem of haar in contact komen. Ik ben die persoon bijzonder dankbaar” Boet Kwarten

Door de klap werd de wagen tot tegen de onderkant van de brug gekatapulteerd. “Mijn bandensporen zijn er nog altijd op te zien”, vertelt Boet. “Vervolgens kwam mijn wagen, of wat er nog van overbleef, ondersteboven op de tegenovergestelde rijstrook terecht. Achteraf heb ik gehoord dat er kort na de klap een persoon bij mij is gekomen, die onmiddellijk de hulpdiensten gebeld heeft. Tot vandaag weet ik niet wie die persoon is, maar ik zou graag met hem of haar in contact komen. Omdat ik die persoon bijzonder dankbaar ben voor alle hulp.”

Vijf weken coma

Boet was er bijzonder slecht aan toe en werd met spoed naar het ziekenhuis van Genk overgebracht. Daar belandde hij in coma op intensieve zorgen. “De artsen in Genk zeiden tegen mijn ouders dat mijn overlevingskans niet groter dan 1 procent was. Het is omdat ik nog jong en fysiek sterk was, dat ze nog aan mij begonnen zijn.” Boet zweefde dagenlang tussen leven en dood. “De rechterkant van mijn schedel was compleet verbrijzeld. De dokters zijn uren bezig geweest om de botsplinters uit mijn hersenen te halen. Ook mijn rechter gezichtshelft was verbrijzeld, waardoor alles naar achter geduwd was en ook mijn rechteroog verloren was.”

De dokters maakten zich ernstig zorgen over Boet. “Als ik het al zou overleven, was de kans groot dat ik verstandelijk als een 2- of 3-jarige door het leven zou moeten”, vertelt Boet. Maar na vijf weken ontwaakte hij dan toch uit coma. “Waar ben ik? En waarom spreekt iedereen hier Vlaams? Dat waren mijn eerste gedachten. Maar meteen kwam ook de bittere realiteit binnensijpelen. Shit, ik heb mezelf van kant proberen te maken en het is niet gelukt. Ik was op dat moment in de war, al was ik tegelijk blij dat ik er nog was. Ik heb het geluk gehad dat het op die 12de juni 2012 hard regende. Daardoor was het glad op de middenberm en kon ik minder snelheid maken.”

““De artsen in Genk zeiden tegen mijn ouders dat mijn overlevingskans niet groter dan 1 procent was. Het is omdat ik nog jong en fysiek sterk was, dat ze nog aan mij begonnen zijn” Boet Kwarten

En er speelde nog iets. “Ik slaap altijd op mijn buik en op mijn rechter gezichtshelft. Ik denk dat ik mijn hoofd ook zo op mijn stuur heb gelegd toen ik op de brugpijler inreed”, zegt Boet. “Had ik rechtop in mijn wagen gezeten, dan had ik het wellicht niet meer kunnen navertellen. Ik ben niet religieus, maar ik denk toch dat het op de een of andere manier zo heeft moeten zijn.”

Schedelprothese

Boet herstelde in het ziekenhuis van Genk beter dan verwacht. “Kort nadat ik ontwaakte uit coma, zat ik al rechtop een hapje te eten. ‘Het mirakeltje’, zo noemden de dokters in Genk mij.” Na twee maanden van herstel en een hele reeks operaties in het ziekenhuis van Genk, ging Boet naar het revalidatiecentrum Blixembosch, in de buurt van Eindhoven. “Met geheugentraining, loopoefeningen en concentratiespelletjes probeerde ik er beetje bij beetje weer bovenop te komen.”

Op 7 november 2012, vijf maanden na zijn ongeval, werd Boet ontslagen uit Blixembosch. “Een week later heb ik in Genk een schedelprothese gekregen, want ik had nog altijd een deuk in mijn hoofd. Sinds ik die schedelprothese heb, noem ik mezelf Boet 2.0. Ik ben in Genk in totaal zo’n vijftien tot twintig keer geopereerd. De laatste operatie was op 12 juni 2014, exact twee jaar na mijn ongeval. Een man achter de infobalie sprak mij die dag aan. Hij herkende mij nog van de nacht dat ik twee jaar daarvoor binnengebracht werd. Hem, maar ook de artsen, specialisten en verpleegkundigen die voor mij gezorgd hebben in het ziekenhuis van Genk, heb ik toen allemaal persoonlijk bedankt. Ik ben die mensen eeuwig dankbaar.”

Boet voor hij in 2014 een schedelprothese kreeg. “Na het ongeval was de rechterkant van mijn schedel compleet verbrijzeld. Mijn rechteroog ben ik voorgoed kwijt.” — © RR

“Zoek hulp”

Beetje bij beetje probeerde Boet de draad van het leven weer op te nemen. “Oké, ik was aan één oog blind voor het leven en had op die plek een nep-oog, maar ik wilde er opnieuw volop voor gaan”, vertelt Boet. Hij ging opnieuw aan het werk, bij Philips Lighting, maar al snel botste hij op zijn limieten. “Ik was continu vermoeid, sliep slecht en kon me niet concentreren”, vertelt Boet. De diagnose die volgde was hard. “Ik bleek te lijden aan een niet-aangeboren hersenletsel. Dat sloeg voor mij in als een bom. Ik moest er mij bij neerleggen dat ik niet meer alles kon.”

Tegelijk kreeg Boet ook opnieuw donkere gedachten. “Al was het dit keer anders dan voor het ongeval. Ik waardeerde mijn leven meer. Na mijn ongeval heb ik in het ziekenhuis heel veel steun gekregen van mijn vrienden en familie. Dat gaf mij het gevoel dat ik wél iets waard was. Anders dan voor het ongeval ging ik nu ook op zoek naar hulp. Na het ongeval heb ik verschillende trajecten doorlopen om te achterhalen waar die depressieve gedachten vandaan kwamen, waar het bij mij is misgegaan.”

“Na mijn ongeval heb ik in het ziekenhuis heel veel steun gekregen van mijn vrienden en familie. Dat gaf mij het gevoel dat ik wél iets waard was” Boet Kwarten

En net daarom vindt Boet het belangrijk om zijn verhaal te vertellen. “Hulp is de beste optie om uit een depressie te komen. Ik wilde vroeger al mijn problemen zelf oplossen, maar dat gaat niet. Dat hoeft ook niet. Zoek hulp in plaats van jezelf weg te stoppen. Als ik meteen hulp gezocht had, dan was dat ongeluk niet nodig geweest.”

Liefde

Vandaag is Boet naar eigen zeggen “een gelukkig man”. “Ik heb leren accepteren dat ik niet meer alles kan. En tegelijk heb ik geleerd dat ik blij moet zijn met wat ik wel nog kan. In essentie heeft een mens echt niet zo veel nodig om gelukkig te zijn.” Ook humor heeft Boet al die jaren mee recht gehouden. “Ik kan mezelf heel goed relativeren. Onlangs gaf ik een lezing over mijn niet-aangeboren hersenletsel. Bij het begin van de lezing zei ik tegen het publiek dat ik constant knipoogjes geef, maar dat ze daar niks achter moesten zoeken. Ik had meteen de hele zaal mee. Tja, die knipoogjes geven, dat doe je nu eenmaal automatisch als je maar één oog hebt.”

Ondertussen is Boet ook opnieuw aan het werk. “In een autoschadeherstelbedrijf. Ironisch hé, als je zelf je auto in de prak hebt gereden. (lacht) Ik werk daar nu 20 uur per week. Ik zou graag wat meer uren doen, maar voorlopig lukt dat nog niet. Daarnaast werk ik ook nog één uurtje per week als spinninginstructeur in de sportschool in Budel. Ook dat zou ik graag wat verder uitbouwen.” Ondertussen heeft Boet ook de liefde gevonden. “Ruim anderhalf jaar heb ik een vriendin. Dat gaat heel goed. Zij heeft twee kinderen, dus samen met haar heb ik er ook nog twee bonuskinderen bij gekregen. Tegen de kinderen zijn we heel open en eerlijk. Als ze met iets zitten, kunnen ze altijd bij ons terecht. Voor kinderen is die openheid enorm belangrijk. En ik kan het weten.”