Iedereen denkt dat ze zussen zijn: zo zien vriendinnen Ine en Nele eruit na de make-over

Ine en Nele zijn al nagenoeg hun hele leven vriendinnen. Ze hebben beiden twee kinderen, zijn echte controlefreaks, maar komen allebei toch steevast te laat. Voor hun veertigste verjaardag willen ze graag iets memorabels doen: “Eens lekker gedurfd: voor één keer laten we alle controle los.”

Nele en Ine hebben geen uitgesproken kledingstijl. Nele houdt van casual en comfy, voor Ine mag het wat stoerder zijn. “Nu we veertig kaarsjes mochten uitblazen, wordt het tijd om wat stijlvoller door het leven gaan”, vinden ze.

Nele: “Ik heb altijd gezegd dat ik nooit nog een pony wilde laten knippen, maar ik ben écht blij. De outfit heeft me nog het meest verrast. Wat een leuke herinnering, deze foto.”

Ine: “Aan mijn kapsel moet ik écht wennen. De make-up heeft me geïnspireerd: ik heb meteen foundation en borstels in huis gehaald.”

Hier shop je de outfit en extra’s:

Stylingtip

© Anja Blevi

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Toon-op-toon werkt altijd! Neles silhouet mag gerust gebroken worden in de lengte, want ze is zelf al groot. Dat kun je doen met een leuke print. Ine is iets kleiner: door de kleur daar wél over de hele lengte door te trekken, oogt ze wat groter.”