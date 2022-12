Zaterdagavond (aftrap om 20u) staat in tweede afdeling VV B de Limburgse derby tussen Sporting Hasselt en Bocholt op het programma. De Hasselaren pronken - ondanks een sobere 5 op 15 - nog steeds aan de leiding. Bocholt, twaalfde in het klassement, moet dringend punten sprokkelen als het nog wil meedoen voor de prijzen. Het Belang van Limburg zendt, in samenwerking met Sportbeat, de derby uit. Volg de wedstrijd hier live!