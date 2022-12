Moldaviër plundert bestelwagens bij beveiligingsfirma: 15 maanden cel

Een 31-jarige Moldaviër is donderdag in Hasselt veroordeeld tot 15 maanden cel nadat hij 12 bestelwagens bij Maris Technics in Heusden leeg roofde. Hij had het gemunt op werkmateriaal. Aan verzekeringsmaatschappij Baloise is de dader 33.410 euro schadevergoeding verschuldigd.

De diefstal vond op 27 juni vorig jaar plaats bij het bedrijf langs de Lochtemanweg. Op de camerabeelden was te zien hoe een gemaskerde man op het bedrijfsterrein rondliep. Een uur later werden twee personen opgemerkt aan de afsluiting. Verder deden GSM-onderzoek en zijn aangetroffen DNA hem de das om. De dertiger bleek niet aan zijn proefstuk toe te zijn. Eerder sloeg de dader al toe in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. “Hij is een rondtrekker”, aldus het openbaar ministerie. In zijn thuisland liep de man eerder al zes jaar cel op voor een diefstal met geweld. Dat de betichte van geen ophouden weet, blijkt uit het feit dat hij nu voor een gelijkaardige inbraak in Limburg achter de tralies zit. De Moldaviër stond geseind en werd op 23 oktober gearresteerd op de luchthaven van Zaventem. Aanvankelijk betwistte de man alles, maar na tussenkomst van zijn advocaat kon de dief niet langer het licht van de zon ontkennen. Naast de 15 maanden cel kreeg hij nog een boete van 800 euro opgelegd en draait de veroordeelde op voor de gerechtskosten van 275 euro.