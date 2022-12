Bilzenaar sticht brand in kraakpand in Lanaken na relatiebreuk: 5 jaar cel

Een 44-jarige man uit Bilzen moet voor 5 jaar naar de cel voor brandstichting in een kraakpand in Lanaken. De man stak de gordijnen in brand omdat hij gefrustreerd was door een liefdesbreuk.

De veertiger leerde zijn vriendin kennen nadat haar eerdere relatie op de klippen liep. De twee hingen samen regelmatig rond in het kraakpand in de Heserstraat in Lanaken. Uiteindelijk werd de veertiger op zijn beurt gedumpt en verzoende de vrouw zich met haar ex. De Bilzenaar kon dit niet verkroppen en trok hij op 13 juli 2020 samen met een dertienjarige zoon van een vriendin van hem naar het kraakpand. Hij vertelde de tiener dat hij het pand in brand wilde steken omdat hij kwaad was op zijn ex en ervoor wilde zorgen dat ze het kraakpand niet meer zou kunnen gebruiken. De veertiger stak vervolgens de gordijnen van de veranda in brand en vluchtte samen met de tiener weg op de fiets. Tijdens zijn vlucht stal hij enkele flessen wijn uit een kapsalon uit de buurt.

Een buurvrouw alarmeerde uiteindelijk iets voor middernacht de brandweer die de brand kon blussen. Enkele ruimtes in het kraakpand waren volledig vernield en de politie verzegelde de uitgebrande woning.

Romantische avond

Op 15 juli 2020 kwamen de inspecteurs samen met een branddeskundige ter plaatse om de brand te onderzoeken. Ze stelden echter vast dat de zegels verbroken waren, dat er een gestolen elektrische fiets tegen de gevel stond en dat de veertiger in het afgebrande pand lag te slapen. Diezelfde dag werd zijn ex-vriendin ondervraagd over een fietsendiefstal en verklaarde ze spontaan dat ze ook afwist van de brand en vermoedde dat de veertiger het vuur opzettelijk aangestoken had om haar te treffen na hun relatiebreuk.

De veertiger werd ondervraagd en gaf toe dat hij het vuur aanstak, maar verklaarde dat het om een ongeluk ging. Zo had hij naar eigen zeggen gehoopt om zijn ex-vriendin nog aan te treffen in het kraakpand en stak hij in de hoop op een romantische avond enkele kaarsen aan. Hij verklaarde verder dat hij zich echter niet alles meer kon herinneren omdat hij medicatie had genomen.

Vijf jaar cel

Omdat de verklaringen van de tienerjongen volgens de rechter geloofwaardig zijn, waaruit duidelijk bleek dat de man bewust de intentie had om brand te stichten, werd hij schuldig bevonden aan de feiten van brandstichting en diefstal van de wijn en de fiets. De man kreeg donderdagvoormiddag een celstraf van vijf jaar. “De celstraf moet hem het volstrekt ontoelaatbare van zijn handelen doen inzien”, aldus de Tongerse rechter in het vonnis.