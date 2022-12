Grondwettelijk Hof schorst Belgisch-Iraans uitleveringsverdrag

Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag het Belgisch-Iraans verdrag geschorst dat de overbrenging van de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi mogelijk had moeten maken. Volgens het Hof moet België weten dat de Iraanse autoriteiten de man zullen vrijlaten, wat in het nadeel zou zijn van tien personen die als burgerlijke partij betrokken waren bij het proces tegen Assadi en de zaak aanhangig hadden gemaakt.

Uit het arrest blijkt ook dat de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele, die sinds februari van dit jaar in Iran wordt vastgehouden, is tussengekomen in de procedure bij het Grondwettelijk Hof. Er was namelijk sprake van dat de uitlevering van Assadi aan Iran omgekeerd de uitlevering van Vandecasteele aan België mogelijk had kunnen maken.