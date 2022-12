Jong Genk zonder Rommens, maar met Dewaest, Nemeth en Godts tegen Club NXT

Door de Genkse winterstage in Benidorm moet Jong Genk enkele titularissen missen tegen Club NXT. Onder meer Rommens, Geusens en Didden reisden mee af naar Spanje. Door het beperkt aantal beschikbare spelers is ook Sébastien Dewaest in de selectie opgenomen. Németh en Godts, die eerder deze week werden teruggezet naar de beloftenploeg, hopen op speelminuten.

Jong Genk ontvangt vrijdagavond Club NXT in de Cegeka Arena. Trainer Hans Somers moet zijn ploeg noodgedwongen op enkele plaatsen wijzigen. Jay-Dee Geusens, Matisse Didden, Aziz Ouattara, Rasmus Carstensen en doelmannen Tobe Leysen, Mike Penders en Zenzo De Boeck zijn met het eerste elftal mee op winterstage in Benidorm. Ook kapitein Tuur Rommens wordt beloond voor zijn sterk en constant seizoen en is mee op winterstage met de A-kern. Opmerkelijk, want de vleugelverdediger speelde dit seizoen als enige alle 16 wedstrijden en miste nog geen enkele minuut.

© BELGA

Beloning

“Voor Tuur is het een beloning voor zijn sterk seizoen”, weet Somers. “Vanuit het standpunt van Jong Genk is het natuurlijk jammer dat hij er niet bij is, want hij is onze kapitein en een van de sterkhouders, maar zo mag je het niet zien. Hier doen we het eigenlijk voor. Maar we moeten natuurlijk wel een vervanger voor hem vinden, dat zal Sam De Grand worden. Hij zal op de linkerzijde de plaats van de kapitein innemen. In doel wordt Tobe Leysen vervangen door Vic Chambaere. De rest van het team geef ik nog niet prijs.”

Presteren

Andras Németh en Mika Godts moesten na contractperikelen een stap terugzetten en mochten niet mee op winterstage met de eerste ploeg. Zij trainen opnieuw bij Jong Genk mee. “Ik heb kort met Mika en Andras samen gezeten”, vertelt Somers. “Zij werken hard op training. Daar bestaat geen twijfel over. Het gaat over hun sportieve carrière en dan telt er maar één ding en dat is presteren. Dat geldt voor elke voetballer. De jongens begrijpen dat. Ik ga er vanuit dat zij 100 procent fit en gemotiveerd zijn en dat ze het op het veld laten zien.”

“Club NXT is een ploeg met kwaliteiten, die diepgang heeft, maar ook ruimte laat waardoor wij kansen zullen krijgen. Ik verwacht een leuke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer, met twee ploegen die aanvallend voetbal willen brengen. Ik denk wel dat er mogelijkheden zijn en hoop de lijn van de vorige thuiswedstrijd door te trekken.”

© BELGA

Jong Genk moet het tegen Club NXT ook zonder de geblesseerden Diawara en Martens stellen.

De selectie: Chambaere, Stevens, Pieklak, De Grand, Al Mazyani, Dierckx, Kongolo, Dewaest, Swerts, Claes, Van de Perre, Michiels, Smekens, Rotundo, Godts, Beniangba, Németh, Arabaci, Nuozzi.