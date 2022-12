Amerikaanse basketbalster Brittney Griner vrijgelaten na gevangenenruil met Rusland

“Enkele ogenblikken geleden sprak ik met Brittney Griner. Ze is veilig. Ze zit op een vliegtuig. Ze is onderweg naar huis.” Dat tweette de Amerikaanse president Joe Biden donderdagmiddag nadat het nieuws bekendraakte dat Griner niet langer in een Russische gevangenis zit.

Griner werd in augustus in Rusland veroordeeld tot negen jaar cel en een boete van 1 miljoen roebel (ongeveer 17.000 euro) wegens bezit en smokkel van hasjproducten. Ze kreeg de straf voor het bezitten en smokkelen van drugs, nadat ze kort voor de Russische aanval op Oekraïne op het vliegveld van Moskou betrapt werd met cannabisolie.

Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken werd Griner geruild tegen de Russische wapenhandelaar Viktor Bout.

Bout, bijgenaamd “de handelaar in de dood”, was tot zijn aanhouding in 2008 in Thailand een van de meest gezochte wapenhandelaars ter wereld. Hij profiteerde van de val van de Sovjet-Unie om goedkope wapens te leveren aan dictators, rebellen of terroristen. Bout werd door Thailand uitgeleverd aan de VS en veroordeeld tot 25 jaar cel voor wapenleveringen aan de guerrilla in Colombia. De Russische autoriteiten proberen de man, die nog soldaat was bij de Russische luchtmacht, al lang weer naar Rusland te krijgen. Bout heeft ook een link met ons land: hij opereerde een tijdje vanuit Oostende.

(sgg, wver, jvh)