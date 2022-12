Slaande deuren, gedempte voetstappen... studies wijzen uit: we storen ons het meest aan impactgeluiden

Een deur die dichtslaat. Haastige voetstappen op de verdieping boven jou. Het zijn volgens onderzoekers uit drie landen de meest irritante geluiden die je kan horen. Sterker, volgens het onderzoek, gepubliceerd in het blad The journal of the acoustical society of America, worden we er zelfs hoorndol van. Met slaap- en zelfs medische problemen tot gevolg.

Lijkt het alsof jouw bovenbuur ’s nachts een marathon in zijn woonkamer aan het lopen is? Of houdt hij eerder een opendeurdag? Wat hij ook mag uitvoeren, het lawaai vind je waarschijnlijk behoorlijk irritant.

Volgens de onderzoekers van maar liefst vier instanties (de national building code en de national research council in Canada, de Hochschule Duesseldorf in Duitsland en de Kangwon national university in Zuid-Korea) ben je niet alleen als je je mateloos ergert aan dat soort lawaai. Want allen kwamen ze tot dezelfde conclusie: we storen ons het meest aan impactgeluiden.

Wat valt er onder die noemer? Duidelijke geluiden, gekenmerkt door een onverwacht begin en een snel, al even abrupt einde. Het beste voorbeeld daarvan is het bonzen of beuken op een deur of voetstappen op een houten vloer. De akoestiekexperts die aan het onderzoek meewerkten, stellen dat deze nachtelijke geluiden niet alleen onze slaap verstoren met een ochtendhumeur als gevolg maar ook een invloed kunnen hebben op ons stressniveau en in het verlengde daarvan op ons hart. Het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten wordt dan dus groter.

Frustraties

Om tot die conclusie te komen, creëerden de onderzoekers een representatieve woonkamer waarbij verschillende mensen over en weer liepen en voorwerpen lieten vallen. De testgroep werd opgedeeld in verschillende deelgroepen waarbij de ene werd omringd door luidsprekers, anderen kregen een koptelefoon en de laatste groep kreeg een virtual reality bril opgezet. Op basis van een zogenaamde ‘irritatieschaal’ van nul tot honderd konden ze hun frustraties aangeven.

De deelnemers stoorden zich ook aan bijvoorbeeld het afspelen van muziek of gedempte conversaties, maar de impactgeluiden stonden met stip op één.

Met de resultaten hopen de onderzoekers vooral architecten en bouwfederaties te overtuigen van de impact van geluid in appartementsgebouwen en dergelijken. Zo stellen ze onder meer in Canada voor om een regelgeving rond impactgeluiden op te nemen bij het bouwen van wooneenheden.

Om de impact van residentiële impactgeluiden verder in kaart te brengen, is er ook een Engelstalige online test beschikbaar tot 31 maart 2023 voor iedereen die wil meewerken aan het onderzoek.