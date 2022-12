Kristel Hendrix wint Miss Lady Beauty Global in Brazilië

Vorige week won de uit Zonhoven afkomstige Kristel Hendrix de hoogste titel in de internationale missverkiezing in het Braziliaanse Porto Allegre.

Kristel is pas laat in de miss-wereld gestapt - ze is intussen 55 jaar, maar heeft al eerdere ervaring met nationale en internationale missverkiezingen. Toch was ze al bijna 50 toen ze voor het eerst eerste eredame van de nationale verkiezing Miss Deluxe werd. Sindsdien geeft ze daar aan kandidaat-missen catwalktrainingen en treedt op als hun coach.

Ook in internationale verkiezingen bleef Kristel niet onopgemerkt. Ze werd zelfs al eens geïnterviewd door een Amerikaans Missen-tijdschrift. In 2018 werd ze Miss Universal World Woman of the Year in Tenerife. Hoewel ze toen dacht dat dit een ‘once in a lifetime’ ervaring zou zijn, veroverde ze het jaar nadien in Portugal de titel van Miss Lady Star. En nu is ze dus verkozen tot Miss Lady Beauty Global in Brazilië. Ze is de enige Belgische die drie internationale titels op rij behaalde.

Nu deze titel stopt Kristel er wel mee. Afscheid nemen doe je in schoonheid, zo vindt ze. Wel zal ze nog missen in spe blijven coachen en blijft ze hen naar het buitenland sturen. Dat is de reden dat ze stiekem “de moeder der missen” genoemd wordt. Haar nabije toekomstplan is om snel een eigen catwalkschool op te richten.