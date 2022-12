Louis van Gaal zorgt voor hilariteit op persconferentie Oranje: “Memphis Depay wil ik wel eens op de mond zoenen”

“Di Maria is een heel goede voetballer”, zei hij over de Argentijnse aanvaller die hij bij Manchester United onder zijn hoede had. “Maar hij heeft bij Manchester veel privéproblemen gehad. Er werd ook bij hem ingebroken en dat heeft hem beïnvloed. Ik vind het jammer dat hij heeft geroepen dat hij mij zijn slechtste coach vindt, maar dat geldt misschien ook wel voor de man die naast me zit.”

Van Gaal draaide met zijn hoofd naar Memphis Depay, die onder zijn leiding ook niet slaagde bij Manchester United. “Een coach moet weleens beslissingen nemen die niet goed zijn. Hier zit er nog één: Memphis. En nu zoenen we elkaar op de mond.”

Depay schoot in de lach na de opmerking van de bondscoach, maar voorkwam ook dat de bondscoach hem zoende, net zoals hij dat na de zege op de Verenigde Staten in de achtste finale van dit WK bij Denzel Dumfries had gedaan. “Een kus op de mond, dat wil hij niet”, zei Van Gaal. “Jammer dan. Maar ook wel fijn.”