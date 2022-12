Hasselt - Hoe het komt dat Sven ‘S Jongers (36) uit Heusden-Zolder woensdagavond in de verkeerde richting de E313 in Hasselt opreed, is ook voor zijn partner Brenda Jooken niet duidelijk. “Rond half 9 liet hij weten dat hij naar huis kwam, zodat hij ons zoontje nog even kon zien.”