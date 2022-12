Dirk schrijft tweede boek voor zijn kleinkinderen

Auteur Dirk Hermans heeft zijn tweede jeugdboek uit. ‘Chaos in Arteria’ is een vervolg op ‘Guus & Luuk in Arteria’, het boek dat hij vorig jaar schreef op vraag van zijn oudste kleinzoon Guus.

“Ik had nooit gedacht dat ik jeugdboeken zou schrijven”, zegt Dirk Hermans, die eerder al zes boeken schreef. “Maar omdat ik ooit een liedjestekst over hem geschreven had, vroeg Guus om ook een boek over hem en zijn broer te schrijven. Na lang aarzelen heb ik dat dan toch maar gedaan. De reacties van kinderen - én volwassenen - op het boek waren zeer positief. Daarom heb ik nu zelfs een vervolg geschreven: Chaos in Arteria.”

Info en bestellen: vertelpuntuitgevers.be/product/guus-luuk-in-arteria