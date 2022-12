Porsche-bestuurder is ‘trage’ Ligier beu en veroorzaakt zware crash met zeven wagens

Leopoldsburg - Bij een inhaalmanoeuvre van een Ligier in Heppen zijn zondagvoormiddag meerdere auto’s van de weg gevlogen tot tegen de geparkeerde auto’s langs de Beringsesteenweg. Een Porsche achteraan in de colonne gaf plankgas om de rij voertuigen voorbij te steken, maar reed daarbij in op een andere auto die aan het inhalen was. De Ligier belandde in de voortuin van burgemeester Marleen Kauffmann.

De Kampse burgemeester is erg onder de indruk van het ongeval voor haar deur. “We waren aan het ontbijten en hoorden een harde knal”, vertelt Kauffmann. “We gingen kijken en zagen een enorme ravage. We hebben toen onmiddellijk de hulpdiensten gebeld, die zeer snel ter plaatse kwamen. Op de parking in onze voortuin stonden twee voertuigen geparkeerd. Daartussen lag een auto op zijn zijde.”

In het wrak zaten nog twee gewonden die er niet uit geraakten. “Ik ben onmiddellijk naar de mensen gelopen. Ze zaten vast”, aldus de burgemeester. “Ik ben met hen in contact gebleven zodat ze bij bewustzijn bleven. Dat was absolute prioriteit op dat moment. Ondertussen ben ik in contact gebleven met de 100 en bij hun aankomst hebben de professionele hulpverleners het overgenomen. Ik wil de hulpdiensten, de brandweer, politie en het medische team bedanken voor hun snelle en goede werk.”

“Ik ben onmiddellijk naar de mensen toegelopen en ben met hen in contact gebleven zodat ze bij bewustzijn bleven” Marleen Kauffmann, burgemeester Leopoldsburg

Onderzoek

De brandweer had alle moeite om de twee inzittenden uit de Ligier te bevrijden. Ze waren buiten levensgevaar. De bestuurder werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw was er minder erg aan toe. In een ander voertuig viel nog een gewonde.

Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Volgens de eerste aanwijzingen zou het gaan om een inhaalmanoeuvre. Achter de Ligier - die maximaal 45 km/u haalt - hing een colonne voertuigen. Op een gegeven moment zagen enkele achterliggers de kans om de brommobiel in te halen. Een Porsche achteraan in de colonne gaf plankgas om de rij voertuigen voorbij te steken. Op dat moment was er nog een ander voertuig bezig met een inhaalmanoeuvre. De Porsche met Bulgaarse nummerplaat reed in op die voorbijstekende auto. Die begon te tollen en hierdoor werden ook andere voertuigen aangereden. De Ligier vloog tot voor de deur van de burgemeester.

In totaal liepen zeven auto’s schade op. De ravage op de Beringsesteenweg was enorm groot.

